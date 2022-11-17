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ППО, бронетехніка і боєприпаси: Швеція надасть Україні військову допомогу на майже 290 млн доларів

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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ППО, бронетехніка і боєприпаси: Швеція надасть Україні військову допомогу на майже 290 млн доларів

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

В Швеції оперативно ухвалили рішення про надання допомоги для ЗСУ.

Сьогодні, 17 листопада, Риксдаг (парламент) Швеції дозволив уряду передати Україні до кінця року оборонних матеріалів на максимальну суму в понад 287 мільйонів доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", до пакету допомоги входять системи протиповітряної оборони, боєприпаси, бронетехніка, індивідуальне спорядження, зокрема зимові комплекти одягу та засоби захисту тіла, обладнання для наведення гармат, намети та маскувальні сітки.

"Парламент Швеції наголосив, що рішення було ухвалене попри те, що питання було винесене менш ніж за два робочі дні до його розгляду", - йдеться у повідомленні.

Допомога від Швеції

Нагадаємо, кількома днями раніше уряд Швеції презентував зимовий пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин: гуманітарна, військова та політична підтримка по лінії Євросоюзу. Йдеться про пакет вартістю $287 млн.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив, що новий пакет військового обладнання включає систему протиповітряної оборони та боєприпаси із запасів Збройних сил.

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Перегляди
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