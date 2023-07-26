“ППО – молодці”: абсолютну більшість російських ракет вдалося збити — Зеленський

Український президент після безуспішної ракетної атаки держави-агресорки заявив, що Росія програє цю війну, і ніякі ракети її не врятують.

Президент України Володимир Зеленський висловив особливу подяку українським воїнам протиповітряної оборони за кожну збиту ракету під час масованої атаки держави-агресорки у середу, 26 липня.

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

“Зараз дані ще уточнюються, але, за попередніми доповідями, лише протягом сьогоднішнього ракетного нальоту вдалося збити понад 30 ракет – абсолютну більшість із тих, що були застосовані проти нас. Є кілька влучань, є й падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити. ППО – молодці!” - висловив своє захоплення українськими воїнами президент.

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Зеленський подякував охоронцям українського неба і запевнив, що влада щодня працює для того, щоб у наших воїнів було дедалі більше можливостей для захисту України, наших міст і людей. Зокрема, сьогодні для цього відбулося перше екстрене засідання Ради Україна – НАТО.

“На рівні Альянсу чітко засуджені російські атаки проти нашої держави, проти наших портів. Обговорили, які конкретно дії можуть повернути спокій і передбачуваність Чорноморському регіону”, - повідомив президент.

Також Зеленський наголосив, що Росія програє цю війну, і ніякі ракети її не врятують, а Крим, як і вся Україна, буде вільним “від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом”.

“Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію”, - порадив український лідер.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ціллю масованого російського ракетного удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області. Там розташований військовий аеродром.

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