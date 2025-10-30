“ППО не справляється”: експерт назвав головну небезпеку та мету масованих атак по Україні

Мета масованих атак ворога по Україні — дестабілізіція тилу та примус до капітуляції / © ТСН

Російські війська під час масованих обстрілів України продовжили застосовувати тактику комбінованих ударів з використанням великої кількості ударних дронів. За словами експерта, мета таких нічних атак — це спроба «завалити» український тил, щоб паралізувати логістичні шляхи та енергосистему країни, аби змусити населення просити про капітуляцію.

Про це сказав директор безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук в ефірі «КИЇВ24».

Мета масованих атак по Україні

Аналітик наголосив, що обидві основні цілі росіян — логістика та енергетика — об’єднані єдиним стратегічним задумом. Він вважає, що ворог намагається знищити внутрішню стійкість держави, поки фронт тримається.

«Обидві ці цілі об’єднуються єдиною метою — це завалити наш тил. Поки фронт тримається, завалити тил, щоб самі українці попросили про капітуляцію», — зазначив він.

Лакійчук підкреслив, що найнебезпечнішими для України залишаються саме дрони-камікадзе через їхню масовість. За його словами, ворог продовжує ті самі комбіновані удари, змінюючи лише кількість засобів ураження.

Головні мішені окупантів

Наразі у ворога є дві основні цілі, по яких він працює.

Логістика: Росіяни б’ють по інфраструктурі — портах та залізниці. Логістика «схід-захід» є критично важливою як для виживання держави в цілому, так і для забезпечення ЗСУ, оскільки вона прямо впливає на результат на полі бою. Енергетика: Росіянам украй важливо «закинути українців у блекаут» із настанням зими. Окрім загальної енергосистеми, особлива увага приділяється газовій енергетиці та газогенерувальним потужностям. Наступний крок ворога — зруйнувати газоперекачування на заході України, щоб перерізати як імпорт, так і власний видобуток блакитного палива, і тим самим «заморозити українців».

Нестача кадрів в Силах оборони

Експерт акцентував на проблемах, які не дозволяють протиповітряній обороні ефективно протистояти зростанню кількості дронів.

«Протиповітряна оборона не справляється зі знищенням [дронів — ред.]. Їхня кількість збільшується. А якість протиповітряної оборони не збільшується, тому що набір не збільшується — 50% укомплектованість«, — зауважив Лакійчук.

Він наголосив, що проблема полягає не лише у «залізі», а й у людях, які ним керують. Зокрема, йдеться про операторів дронів-перехоплювачів та мобільних вогневих груп. На його думку, скільки б не летіло «Шахедів», операторів, які працюють по них, має бути приблизно вдвічі більше, і це без урахування радіолокаційних станцій, що наводять ці дрони на цілі.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня Росія здійснила найпотужніший комбінований удар по Україні — 705 повітряних цілей різних типів. Повітряні сили збили 623 дрони та ракети.

Це вже третя масована атака на енергетичну інфраструктуру України від початку жовтня. Внаслідок влучань ворожих ракет та дронів без світла опинилися понад 670 населених пунктів. Найбільше постраждали Вінницька, Запорізька та Дніпропетровська області.