ППО не збила аж 33 ракети цієї ночі: похмурий звіт Повітряних сил

Повітряні сили відзвітували про відбиття масованої повітряної атаки в ніч на 1 серпня / © ДСНС

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У ніч на 1 серпня російські окупаційні війська завдали потужного комбінованого удару по території України, випустивши 35 ракет різних типів та 185 безпілотників.

Основним напрямком ворожого удару стала Київська область, також під атакою опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

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Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

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Усього було зафіксовано 220 засобів повітряного нападу — 35 ракет і 185 БпЛА різних типів:

4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс (район пуску — Курська та Ростовська обл., РФ);

27 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянська, Курська обл., РФ);

2 протирадіолокаційні ракети «Х-31» та 2 керовані авіаційні ракети «Х-59/69» (район пуску — акваторія Чорного моря);

185 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел — РФ, окуповані Донеччина і Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, ППО збила/подавила 156 цілей — 2 ракети та 154 безпілотники різних типів:

1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400;

1 керовану авіаційну ракету «Х-59/69»;

154 ворожі БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09.30 зафіксовано влучання:

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4 протикорабельних та 26 балістичних ракет,

а також 23 ударних БпЛА на 21 локації й падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

Балістика по Києву: останні новини

Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву.

У результаті масованого балістичного удару РФ по Києву загинули щонайменше дев’ять людей, серед яких 22-річний правоохоронець. Ще 30 людей поранені.

У соціальних мережах місцеві пабліки публікували фото загиблих людей, тіла яких лежать просто на дорозі.

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ТСН. ua. зібрав все, що відомо про нову масовану атаку та її наслідки.

Раніше Володимир Зеленський зізнався, що цієї ночі збили лише одну балістичну ракету.

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