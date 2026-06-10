ППО почала збивати менше балістики: Ігнат відверто назвав головну причину

Юрій Ігнат

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Ефективність збиття російських балістичних ракет протиповітряною обороною України знизилася через серйозну нестачу зенітних керованих ракет до західних комплексів.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Можемо казати про дефіцит. Є інформація, яку озвучував Георгій Тихий (речник МЗС — Ред.), що є певні майданчики, де можна отримувати ракети, які вже виходитимуть з терміну придатності. Будуть, як-то кажуть, прострочені. В Україні їх краще „утилізувати“, адже утилізація ракет — вартісний процес, який потребує чималих коштів. Тому простіше дійсно передати Україні, щоб вона могла себе захистити. В цих інтерв’ю, які ми сьогодні проводили, і говорять наші оператори Patriot, командири підрозділів, що дійсно Україна потребує більше захисту», — сказав він.

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За словами представника Повітряних сил, українські захисники неба продемонстрували надзвичайно високі результати протидії російському повітряному терору під час попередніх хвиль обстрілів. Проте останнім часом ситуація ускладнилася.

«Ми бачили масовані атаки, які були у травні, червні. Відсоток збиття балістики знизився порівняно з цими місяцями, які були перед цим. Навіть беручи зимовий період. Тому що є дефіцит ракет», — зазначив Ігнат.

Раніше Юрій Ігнат прокоментував, чи варто найближчим часом очікувати нового масованого удару РФ.

Нагадаємо, у Bloomberg написали, що Європа поспішає посадити Путіна за стіл переговорів, щоб запустити дипломатичний процес до початку зимових атак РФ.

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