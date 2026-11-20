РФ атакувала захід України / © Associated Press

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Львів та область пережили одну з найважчих комбінованих повітряних атак, під час якої українська протиповітряна оборона відбивала ворожий наліт майже шість годин поспіль.

Під удар російських окупантів потрапила як обласна інфраструктура, так і сам обласний центр, де не оминулося без людських жертв.

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Серйозних руйнувань зазнали й райони області. У Стрийському районі ворог пошкодив енергетичний об’єкт, а в Золочівському районі збитий дрон понівечив три житлові будинки й автівку, поранивши 48-річного чоловіка. У Львівському районі уламки збитих БпЛА спричинили займання будинку та гаража.

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Рятувальники опублікували кадри наслідків ворожої атаки

© прес-служба ДСНС у Львівській області

© прес-служба ДСНС у Львівській області

© прес-служба ДСНС у Львівській області

© прес-служба ДСНС у Львівській області

Цієї ночі, за повідомленням Повітряних сил, Росія застосувала по Україні понад 400 дронів і ракети різних типів: зокрема, балістичні ракети Іскандер-М, С-400, Циркон та крилаті ракети Х-101 і Калібр.

Українська ППО знищила або подавила 462 повітряні цілі: 3 балістичні ракети, 79 крилатих ракет і 380 дронів.

Влучання зафіксували на 23 об’єктах, ще в 10 місцях впали уламки збитих цілей.

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