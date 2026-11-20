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ППО відбивала наліт декілька годин, є жертви та руйнування: атака по Львівщині у фото
Рятувальники показали наслідки масованої комбінованої атаки по Львову та області.
Львів та область пережили одну з найважчих комбінованих повітряних атак, під час якої українська протиповітряна оборона відбивала ворожий наліт майже шість годин поспіль.
Під удар російських окупантів потрапила як обласна інфраструктура, так і сам обласний центр, де не оминулося без людських жертв.
Серйозних руйнувань зазнали й райони області. У Стрийському районі ворог пошкодив енергетичний об’єкт, а в Золочівському районі збитий дрон понівечив три житлові будинки й автівку, поранивши 48-річного чоловіка. У Львівському районі уламки збитих БпЛА спричинили займання будинку та гаража.
Рятувальники опублікували кадри наслідків ворожої атаки
Цієї ночі, за повідомленням Повітряних сил, Росія застосувала по Україні понад 400 дронів і ракети різних типів: зокрема, балістичні ракети Іскандер-М, С-400, Циркон та крилаті ракети Х-101 і Калібр.
Українська ППО знищила або подавила 462 повітряні цілі: 3 балістичні ракети, 79 крилатих ракет і 380 дронів.
Влучання зафіксували на 23 об’єктах, ще в 10 місцях впали уламки збитих цілей.