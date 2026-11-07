ППО знешкодила лише 4 із 36 ракет: Зеленський заявив про дефіцит перехоплювачів для Patriot

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі проти 7 листопада Росія атакувала Київ та область 36 балістичними ракетами. Українській ППО вдалося знешкодити лише чотири з них.

Про це глава держави написав у Telegram за підсумками селекторної наради.

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Атака на Київ та область 7 листопада: скільки ракет застосувала Росія

«В ударі цієї ночі було 36 ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Знешкодити вдалося тільки чотири ракети», — повідомив президент.

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Він також розповів про попередні результати експертиз на місцях влучань. За його словами, на одному з ключових пошкоджених енергооб’єктів росіяни могли застосувати ракети KN-23, які виробляє та постачає Північна Корея.

«Це ще один доказ, що глобальні санкційні режими заслуговують на відчутне посилення — проти кожного з тих у світі, хто надає свої „послуги“ у знищенні життя», — наголосив Зеленський.

Зеленський заявив про дефіцит ракет для Patriot

Президент зазначив, що Україна має значний дефіцит перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, допомогти подолати цю проблему можуть передусім Сполучені Штати.

«На всіх рівнях шукаємо способи прискорити постачання, донести до Американської сторони необхідні сигнали, щоб дали Україні можливість захищати життя», — написав глава держави.

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Він наголосив, що швидке постачання ракет важливе не лише напередодні зими, а й перед черговою спробою активізувати переговори з партнерами.

Зеленський також пояснив, як Росія намагається використати посилення атак для тиску на Україну та її союзників.

«Росія сприймає дипломатію специфічно — як підвид агресії. І посиленням ударів проти України, проти нашої інфраструктури саме в цей час Росія намагається додатково підготувати ґрунт для тиску на українську позицію і позицію партнерів», — заявив президент.

Він висловив сподівання, що Сполучені Штати та інші партнери України діятимуть принципово.

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Після пошкодження Північного мосту в Києві готують резервні маршрути

Під час селекторної наради президент Володимир Зеленський також порушив питання транспортного сполучення в Києві. Він доручив Міністерству внутрішніх справ спільно з відповідними структурами та Київською міською військовою адміністрацією підготувати резервні маршрути руху й забезпечити додатковий транспорт.

«На сьогодні на міському рівні саме таких резервних схем фактично не існує», — наголосив глава держави.

Після російської атаки рух Північним мостом перекрили в обох напрямках, повідомили в КМДА. Автобуси, які раніше курсували цим маршрутом, спрямували в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Відновлення енергетики та допомога міжнародних партнерів

Під час наради прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про відновлення енергооб’єктів і залучені до робіт сили. Військові представили доповіді щодо застосування засобів радіоелектронної боротьби, після чого визначили напрями для їх масштабування.

Окрему доповідь представив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами Зеленського, Україна готується до зустрічей у форматі Групи семи та розраховує на нові внески європейських країн до програми PURL.

«Будуть і нові пакети енергетичної підтримки для України, а також нове постачання для нашої логістики», — повідомив президент.

Зеленський також подякував міжнародним партнерам і всім, хто працює над відновленням після російських ударів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що в ніч проти 7 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів і 172 безпілотники. Основним напрямком удару стала Київська область. За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, українська ППО знешкодила 153 повітряні цілі — чотири ракети та 149 дронів.

Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури в кількох регіонах. Зокрема, під ударом опинилися підстанції, які забезпечують передачу електроенергії від атомних електростанцій до Києва та центральних областей. Також були пошкоджені житлові будинки, є загиблі та поранені.

У Києві одним із пошкоджених об’єктів став Північний міст. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, після російського удару рух спорудою перекрили в обох напрямках. Фахівці почали обстежувати міст, щоб встановити масштаби пошкоджень.

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