Працевлаштування молоді та інших вразливих верств населення: важлива інформація

В Україні хочуть стимулювати працевлаштування молоді та інших вразливих верств населення. Що про це відомо - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В законопроєкті №6067, за якого проголосувало 238 народних депутатів, описано компенсації для тих роботодавців, які працевлаштують деякі категорії громадян України.

Згідно з цим документом передбачене стимулювання працевлаштування вразливих верств населення, зокрема:

молодь (особливо на перше місце роботи);

особи, які через п'ять років досягнуть пенсійного віку;

учасники бойових дій;

одинокі батьки та батьки дітей з інвалідністю;

особи з інвалідністю;

довготривалі безробітні тощо.

Заохочення за працевлаштування таких громадян для роботодавців таке: компенсація ЄСВ або частини зарплати. Виплати будуть здійснюватися Фондом по безробіттю.

Також в законопроєкті передбачені зміни підходів щодо допомоги безробітним в пошуку місця роботи. Зокрема, автори законопроєкту пропонують використовувати європейський метод виплат по безробіттю, який оснований на страхових принципах. Тобто, чим більший у людини страховий стаж, тим довше їй будуть виплачувати допомогу по безробіттю і тим більшим буде розмір виплат.

Також більше безробітних залучатимуть до громадських робіт з відновлення країни. При цьому дохід буде вищим, ніж розмір допомоги по безробіттю.