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Працевлаштування – не тільки дохід, а й особистий розвиток: Верещук закликала переселенців влаштовуватись на роботу

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Працевлаштування – не тільки дохід, а й особистий розвиток: Верещук закликала переселенців влаштовуватись на роботу

Харкоівська ОВА

Працевлаштовуватись на новому місці, не покладатись лише на допомогу, не чекати повернення на старе місце роботи.

Працевлаштування ВПО – це не тільки дохід, а й особистий розвиток, що теж важливо.

Про це в ефірі єдиного марафону новин заявила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

За її словами, серед внутрішньо переміщених осіб чимало активних громадян, які після переїзду не стали розраховувати лише на допомогу від держави, а влаштувалися на роботу й наразі добре почуваються на новому місці.

Багато з них готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. Насамперед це результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в пригоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні.

«Для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін – тих, кому потрібна робота і тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох. Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя», – резюмувала посадовиця.

Переселенці в Україні

Наприклад, переселенці у Львові не мали роботи і розпочали бізнес - відкрили піцерію. 

Також переселенців запрошують жити на Черкащину, щоб відродити села. 

До того ж у західних областях чекають на другу хвилю переселенців із прифронтових територій. Стало відомо, як готуються приймати українців. 

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Перегляди
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