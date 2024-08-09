Працівниця дитсадка в Харкові "зливала" росіянам інформацію про ЗСУ: що їй загрожує

Правоохоронці затримали працівницю дитсадка, яка передавала ворогу дані про Сили оборони у Харкові. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, від вересня 2023 року харківʼянка, яка працює у місцевому дитячому садку, через Telegram почала спілкуватись з російським військовослужбовцем, який бере участь у бойових діях проти України.

Жінка передала йому інформацію про місця дислокації ЗСУ та техніки в обласному центрі. Текстові повідомлення затримана надсилала з позначенням координат на Google-мапах.

Завдяки її "допомозі" російські війська готували повітряні атаки на місто для послаблення оборони Харкова.

Ба більше, жінка активно ділилася антиукраїнськими поглядами у проросійських чатах в Telegram. Обвинувачена писала коментарі, в яких заперечувала збройну агресію РФ та дискредитувала захисників нашої держави.

Жінку вдалося викрити за місцем її проживання у Харкові. Зараз вона перебуває під вартою. Її судитимуть у Фрунзенському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що ща матеріалами СБУ 11 років в'язниці отримала ексочільниця окупаційної "Роспошти" у місті Ізюм, яка працювала на агресора у період окупації частини Харківської області.

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