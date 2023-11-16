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Працівниця одного із стратегічних підприємств "зливала" росіянам дані про ЗСУ: як її покарали

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Працівниця одного із стратегічних підприємств "зливала" росіянам дані про ЗСУ: як її покарали

Колаборантка з Дніпропетровщини / Фото: Офіс генерального прокурора

На Дніпропетровщині спіймали працівницю стратегічного підприємства, яка передавала окупантам дані про розташування українських військових.

Працівниця одного із підприємств стратегічного значення Дніпропетровської області збирала інформацію щодо розташування, переміщення військової техніки й особового складу ЗСУ. Всі дані вона "зливала" росіянам.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Колаборантка приховано фотографувала і знімала на телефон та надсилала представнику РФ у Telegram відомості про українських військових.

"Передані жінкою дані не розміщувалися у відкритому доступі Силами безпеки і оборони України, а їх розголошення ворогу може завдати шкоди обороноздатності та державній безпеці України", - наголошують в Офісі генпрокурора.

У жінки правоохоронці провели обшуки, під час яких було вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Нині жительці Павлограда повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, студент-історик із Коломиї (Івано-Франківська область)  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича отримав 6 років в'язниці за адміністрування проросійського телеграм-каналу. Таким чином він нібито хотів помститися викладачеві, який його образив.

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Дата публікації
Перегляди
598
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