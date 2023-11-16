Працівниця одного із стратегічних підприємств "зливала" росіянам дані про ЗСУ: як її покарали

На Дніпропетровщині спіймали працівницю стратегічного підприємства, яка передавала окупантам дані про розташування українських військових.

Працівниця одного із підприємств стратегічного значення Дніпропетровської області збирала інформацію щодо розташування, переміщення військової техніки й особового складу ЗСУ. Всі дані вона "зливала" росіянам.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Колаборантка приховано фотографувала і знімала на телефон та надсилала представнику РФ у Telegram відомості про українських військових.

"Передані жінкою дані не розміщувалися у відкритому доступі Силами безпеки і оборони України, а їх розголошення ворогу може завдати шкоди обороноздатності та державній безпеці України", - наголошують в Офісі генпрокурора.

У жінки правоохоронці провели обшуки, під час яких було вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Нині жительці Павлограда повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, студент-історик із Коломиї (Івано-Франківська область) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича отримав 6 років в'язниці за адміністрування проросійського телеграм-каналу. Таким чином він нібито хотів помститися викладачеві, який його образив.

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