Працівниця Верховної Ради потрапила в скандал, назвавши власників собак збоченцями

Працівниця комітету ВРУ вважає, що собака — це іграшка для людини на 15 років.

Працівниця комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олена Коваленко стала героїнею скандалу, образивши власників собак і жінок, у яких немає дітей.

Про це вона писала у коментарях у Facebook, однак наразі доступ до своєї сторінки вона закрила.

Коваленко допустила образливі вислови на адресу власників собак та людей, які завели собак, але не мають дітей, назвавши їх "збоченцями" та "гидотами". І заявила, що від собак "суспільству користі нуль", називаючи їх "іграшкою на 15 років".

Дописи працівниці ВР Олени Коваленко Фото: скрін соцмережі

Скріни переписки працівниці ВРУ ширяться Мережею разом із обуреними коментарями, у яких вимагають звільнити з посади співробітницю комітету.

Користувачі наразі активно відповідають Олені Коваленко.

"Нешановна Олено, користі від собак ви не бачите? Скажіть це в обличчя Ларисі Борисенко, яка з 2014 року зі своїм Павлоградським пошуково-рятувальним кінологічним загоном Антарєс разом із їхніми собаками шукають живих та мертвих, і останки тіл наших воїнів та цивільного населення. Яка разом зі своїм собакою підірвалася на міні цієї весни. Яка не хотіла жити, поки не дізналася, що її собака, її напарниця, Беша-Бебеша жива і неушкоджена..."

"Збоченці… Бездітні… Іграшка на 15 років… Та де ж ви душу загубили? По-перше, дуже дітні. Більшість собачників виростивши дітей, починають піклуватися про собак та займатися з ними спортом. Є й такі, хто з немовлям у кенгуру відпрацьовує слухняність прямо у парку, а потім їде на міжнародні змагання та стає чемпіоном світу зі спортивної слухняності. Можливо, ми божевільні. Але збоченці тут точно не ми. А Ви і такі ви. Іграшка — це для вас. Для нас це життя."

"Я впевнена, ви повинні знати про Олену Коваленко та вживати відповідних заходів, щоб таких людей не було у нашому державному апараті."

Днями на Майдані спалахнув черговий мовний скандал. Жінка, яка представляла свій перформанс, перебуваючи біля місця пам'яті, відмовилася переходити на українську. Вона заявила про те, що українці та росіяни є братніми народами.

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