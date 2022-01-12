Клієнт звинуватив "Нову пошту" в розкраданні дорогої посилки: що кажуть в компанії

Клієнт звинуватив "Нову пошту" в розкраданні дорогої посилки: що кажуть в компанії

У "Новій пошті" наголосили, що вони встановлюють обставини інциденту.

У м. Сновськ Чернігівської області стався скандал із "Новою поштою". Клієнт звинуватив компанію у розкраданні дорогої посилки.

Про це клієнт поштового оператора Сергій написав на сторінці "Нової пошти" у Facebook.

Клієнт звинуватив компанію в розкраданні

За словами чоловіка, він відправив покупцю новий комп'ютер: системний блок та монітор. Проте у м. Сновськ отримувач виявив те, що частина запчастин із системного блоку просто зникла.

Водночас працівник "Нової пошти" заявив, що він не прийме скаргу, оскільки її може написати тільки відправник. Лише після суперечки потерпілий зміг подати скаргу про розкрадання його посилки.

"Чому Нова Пошта зі Сновська в Козелець тягала комп'ютер через Київ, а потім - Бровари, якщо це поряд, не зрозуміло, мабуть заплутували сліди крадіжки", - написав Сергій.

Чоловік зазначив, що через крадіжку він звернеться до суду. Також клієнт "Нової пошти" закликав компанію провести бесіди із своїми працівниками, оскільки вони нібито грубіянять відвідувачам.

"Нова пошта" прокоментувала скандал

"Нова пошта" вже прокоментувала скандал. Там зазначили, що вони встановлюють обставини події та додали, що їхні співробітники нікого не хотіли образити та що у них такі правила повернення вантажу.

"Маємо інформацію, що колеги з відділу компенсацій з вами зв'язались і очікують від вас ІПН. Якщо бажаєте відправити документ нам, а ми передамо колегам для пришвидшення розгляду вашого питання", - йдеться у коментарі "Нової пошти" до допису обуреного клієнта.

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