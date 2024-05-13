Працівник ТЦК на Одещині за відстрочку від мобілізації вимагав незвичний хабар: що хотів

Зловмисник хотів отримати від військовозобов'язаного 300 літрів пального. У разі відмови погрожував чоловікові відправленням на фронт.

В Одеській області працівника ТЦК викрили на хабарі за видачу довідки, яка відстрочує мобілізацію. Правоохоронці кажуть, що він вимагав за свою "послугу" 300 літрів пального.

Про це повідомила поліція Одеської області.

За словами правоохоронців, працівник ТЦК вимагав з жителя Подільського району винагороду за довідку про бронювання від мобілізації. Зловмисник хотів отримати 300 літрів пального або вартість цього пального у грошовому еквіваленті. У разі відмови погрожував чоловікові відправленням на фронт.

Заловмисника затримали під час оборудки "на гарячому": він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і отримав за цю "послугу" 15 тисяч гривень.

Водночас громадянин, якому військком створював штучні перешкоди та вимагав винагороду, працює на підприємстві критичної інфраструктури і мав законне право на відстрочку. Проте зловмисник переконував чоловіка, що видача цієї довідки залежить саме від нього.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

За скоєне працівнику ТЦК загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.