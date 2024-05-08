Працівник ТЦК побив ногами: у Мережі спростували новий фейк росіян

У програмі пропагандистського російського "Первого канала" з'явився сюжет, що на Одещині нібито працівник ТЦК повалив цивільного на землю і побив його ногами.

Першим відеофрагмент бійки опублікував Telegram-канал "Одеса INFO", з якого і "вкрали" відео росіяни.

"За повідомленнями від очевидців, цивільний набухався і затіяв перший бійку з військовим, а чоловік у формі йому вже відповів. Кажуть, що це не ТЦК, а хлопець, який повернувся з фронту", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу. Як бачимо, ніякою мобілізацією тут і не "пахне".

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також спростував цей фейк росіян і наголосив, що на відео – не "примусова мобілізація", а бійка, а чоловік у формі – не працівник ТЦК, а військовий, який повернувся з фронту.

Раніше росіяни вигадали, що США нібито контактують з колишнім президентом України Петром Порошенком, мером Києва Віталієм Кличком, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо можливої заміни Володимира Зеленського на посаді президента. У ГУР спростували цей фейк.

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