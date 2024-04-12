Працівник ТЦК погрожував психіатру пістолетом: в інцидент втрутилася поліція

З невстановлених наразі причин військовий у присутності ще однієї лікарки та медичної сестри почав виявляти агресію.

На Одещині військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП під час приймання у психіатра почав поводитися агресивно, погрожував пістолетом та не дозволяв медичним працівникам вийти з кабінету.

Про сутичку між військовим та медичним персоналом Болградської центральної лікарні повідомили у службі зв’язків з громадськістю Одеського обласного ТЦК та СП.

"Під час відвідування лікаря між військовослужбовцем одного з районних ТЦК та СП з роти охорони й персоналом лікарні сталася сутичка. Через агресивну поведінку військового медичні працівники викликали представників поліції", — йдеться у повідомленні.

Місцеве видання “Бессарабія Inform” уточнило, що інцидент відбувся напередодні, 11 квітня. За інформацією журналістів, військовослужбовець місцевого ТЦК, який після участі у бойових діях на фронті має контузії, прийшов на приймання до психіатра.

З невстановлених наразі причин військовий у присутності ще однієї лікарки та медичної сестри почав виявляти агресію, зокрема, погрожував, ймовірно, газовим пістолетом та не дозволяв залишати кабінет. Медсестрі вдалося втекти та викликати поліцію.

В Одеському обласному ТЦК та СП повідомили, що командування військкомату співпрацює із правоохоронними органами та органами військового правопорядку “для об’єктивного встановлення обставин та визначення ступеня провини кожного учасника інциденту”.

“Начальником Болградського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом порушення військовослужбовцем громадського порядку та його неетичної поведінки стосовно інших громадян розпочато службове розслідування. Встановлюються детальні обставини події”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше колишній народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що на Закарпатті працівники ТЦК нібито застосовували зброю під час затримання чоловіка на блокпості.

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