Працівник ТЦК постачав наркотики своєму керівнику, який биткою відгамселив військового у Рівному

ДБР повідомило про підозру посадовцю Рівненського районного ТЦК, який постачав наркотики своєму керівнику, аби "просуватися по кар'єрній драбині".

Начальник структурного підрозділу Рівненського районного ТЦК та СП систематично постачав своєму керівнику наркотики. Йому повідомили про підозру.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Під час проведення розслідування щодо побиття солдата у центрі комплектування в Рівному у керівника районного ТЦК та СП правоохоронці знайшли 8 пакетів з амфетаміном.

Працівник ТЦК постачав наркотики своєму керівнику / Фото: Державне бюро розслідувань

В ході досудового розслідування з'ясувалося, що посадовець мав свого "дилера" з-поміж підлеглих військовослужбовців.

Начальник структурного підрозділу систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані "закладки". За інформацією слідства, кошти за психотропи чоловік не отримував, а таким чином лише намагався догодити шефу, в майбутньому розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар’єрній драбині.

Працівник ТЦК постачав наркотики своєму керівнику / Фото: Державне бюро розслідувань

Аби приховати свою злочинну діяльність у розмовах та повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називаючи "білою міткою", а один одного – за вигаданими кличками.

Працівник ТЦК постачав наркотики своєму керівнику / Фото: Державне бюро розслідувань

Таким чином, начальнику структурного підрозділу Рівненського районного ТЦК та СП оголосили підозру в незаконному придбанні та збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Тепер підозрюваному "світить" позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, начальнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку повідомили про підозру через побиття підлеглого військового. Він разом із керівником районного ТЦК побив військового биткою та змушував навколішки "вимолювати пробачення".

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