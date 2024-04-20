Працівник ТЦК в Чернівецькій області відкрив вогонь: з'явилося відео конфлікту з цивільними

В Чернівецькій області сталася суперечка між цивільні та працівником ТЦК. Відео інциденту вже з'явилося в Мережі.
У Чернівецькій області між цивільними та працівником ТЦК виникла суперечка, коли останній робив оголошення. Чоловік зробив попереджувальний постріл в землю.
Відео інциденту з'явилося в Мережі.
На кадрах чоловік у формі та з пістолетом у руках веде суперечку з цивільними. Він просить викликати поліцію і стверджує, що на нього напали. Своєю чергою, місцеві просять його заховати пістолет, бо на місці нібито перебувають діти.
Слід зазначити, що кадри, вочевидь, вирвані з контексту, а тому що насправді відбулося між військовим та місцевими - невідомо.
Зазначимо, що пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП стверджує, що у селі Чорногузи Вижницького району Чернівецької області група цивільних осіб напала на представника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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