Працівник "Укренерго" допомагав армії РФ готувати удари по енергетичній інфраструктурі

Працівника "Укренерго" обвинувачують у співпраці з армією Російської Федерації. 62-річний харків'янин допомагав окупантам готувати удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Зазначається, що справу передали до Дзержинського райсуду Харкова. Слідство встановило, що харків'янин передавав інформацію з робочої бази "Укренерго" колишньому колезі, який проживає на тимчасового окупованих територіях Луганщини. Той надавав дані про українські АЕС, ТЕС та ТЕЦ представникам Росії.

"Харків’янин передавав своєму ексколезі інформацію про роботу об’єднаної енергетичної системи України та найуразливіших місць енергетичного комплексу держави. Надана інформація була необхідна окупантам для планування ракетних ударів з метою виведення з ладу електроенергетичного комплексу України", - йдеться у повідомленні.

Чоловік перебуває під вартою. Його звинувачують у державній зраді. Харків'янину загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала зрадника, який під час захоплення Херсонщини "здав" свого батька, щоб отримати "посаду" від Сальдо. Після зради сина батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні.

Читайте також: