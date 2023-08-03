Працівник військкомату допомагав ухилянтам утікати за кордон: ціна питання — $3-4 тисячі

Охочим уникнути мобілізації виготовляли довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

На Івано-Франківщині повідомили про підозру посадовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний разом із двома спільниками за гроші допомагав охочим уникнути мобілізації виготовляти довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Він зобов’язувався виключати своїх “клієнтів” із військового обліку та підтверджував достовірність цих довідок у Державній прикордонній службі.

Посадовцю військкомату на Івано-Франківщині оголошено підозру за сприяння у незаконному перетині кордону

Такі послуги коштували від 3000 до 4000 доларів США з людини.

Затримали підозрюваних під час отримання неправомірної вигоди.

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Раніше спільникам теж повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України).

Наразі усім трьом обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Нагадаємо, у Хмельницькій області також викрили працівника військкомату, який допомагав "відмазувати" військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації.

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