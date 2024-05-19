Працівника ТЦК засудили за втечу зі служби – каже, що хотів служити на фронті, а не у військкоматі

Чоловікові призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.
Працівник військкомату отримав три роки в'язниці, бо два тижні не приходив на службу. Військовий пояснив, що хотів служити на передовій, а не в ТЦК.
Про це йдеться у вироку Сторожинецького районного суду Чернівецької області.
Чоловік був зарахований в роту охорони місцевого ТЦК. Однак 15 травня 2023 року на службу він не з’явився і залишався вдома до 7 червня того ж року.
Затриманий свою вину визнав повністю.
"Він бажав служити на передовій, а не в ТЦК. Просив його суворо не карати і дати можливість воювати та відправити його в діючу армію", – сказано в матеріалах справи.
Суд зважив на пом’якшувальні обставини, зокрема на попередню участь у захисті України та бажання вирушити на фронт. Тим не менше, чоловікові призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Проте вирок суду ще можна оскаржити.
"Такий висновок суду, можливий також і з урахуванням особи обвинуваченого, який є молодою, не втраченою для суспільства людиною, який утримує троє неповнолітніх дітей, позитивно характеризується, має бажання спокутувати свою вину перед суспільством та іти відстоювати територіальну цілісність України, а також приймаючи до уваги що обвинувачений вже приймав участь у бойових діях та отримав при цьому хвороби", – йдеться у рішенні суду.
Раніше повідомлялося, що у Рівному головного сержанта засудили за дезертирство.
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