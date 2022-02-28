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Працівники дитячої та дорослої поліклінік Бердянська не вийшли на роботу

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Працівники дитячої та дорослої поліклінік Бердянська не вийшли на роботу

pixabay.com

Напередодні російські війська захопили Бердянськ.

У Бердянську Запорізької області працівники дитячої та дорослої поліклінік відмовилися виходити на роботу. Але міська лікарня працює в повному режимі.

Про це повідомляє секретар Бердянської міськради Олександр Свідло. 

"Ніч була складною, проте легшою ми її і не очікували. Нічних обстрілів міста було небагато. Міський транспорт сьогодні не вийде на лінію", - йдеться у повідомленні.

Свідло також зазначив, що міський транспорт сьогодні не вийде на лінію. Поліцію розформовано.

Місто забезпечене водою та каналізацією. Техніка з вивозу сміття працює.

"Наразі на вулиці відносно безпечно. На вулиці людей у формі мало, переміщуватися можна вільно, але обережно. На транспорті пересуваємося спокійно, однак повільно!".   

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області російські військові захопили всі адмінбудівлі: окупанти взяли під контроль міську раду.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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