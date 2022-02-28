Працівники дитячої та дорослої поліклінік Бердянська не вийшли на роботу

Працівники дитячої та дорослої поліклінік Бердянська не вийшли на роботу

Напередодні російські війська захопили Бердянськ.

У Бердянську Запорізької області працівники дитячої та дорослої поліклінік відмовилися виходити на роботу. Але міська лікарня працює в повному режимі.

Про це повідомляє секретар Бердянської міськради Олександр Свідло.

"Ніч була складною, проте легшою ми її і не очікували. Нічних обстрілів міста було небагато. Міський транспорт сьогодні не вийде на лінію", - йдеться у повідомленні.

Свідло також зазначив, що міський транспорт сьогодні не вийде на лінію. Поліцію розформовано.

Місто забезпечене водою та каналізацією. Техніка з вивозу сміття працює.

"Наразі на вулиці відносно безпечно. На вулиці людей у формі мало, переміщуватися можна вільно, але обережно. На транспорті пересуваємося спокійно, однак повільно!".

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області російські військові захопили всі адмінбудівлі: окупанти взяли під контроль міську раду.