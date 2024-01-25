Журналісти Forbes Ukraine отримали лист із погрозами (фото)

Журналісти і редактори видання Forbes Ukraine 25 січня отримали "інформаційний запит" від нібито "Правого сектора" щодо наявності російського громадянства у засновника Володимира Федорина.

Про це Федорин повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, на робочі та особисті електронні адреси співробітників Forbes Ukraine надійшов лист від невідомого адресата, який назвався "Правим сектором", із "вимогою спростувати або підтвердити" те, що редактор-засновник видання є громадянином Росії.

"У разі, якщо ми не отримаємо офіційної відповіді протягом 72 годин, діятимемо на власний розсуд", — йшлося в листі.

Лист до Forbes Ukraine Фото: скрин facebook/Володимир Федорин

Володимир Федорин відповів на так званий запит і надав відповідну інформацію.

"Не знаю, хто є адресантом (якась порнозірка?), але ось що маю сказати по суті. Головним редактором Forbes Ukraine з початку 2022 року є Борис Давиденко. Я є редактором-засновником, це почесний титул, якій не дає мені прав впливати на редакційні рішення. Одночасно я є керівником проєкту, тобто відповідаю за розвиток Forbes Ukraine як бізнесу", — написав Федорин.

За його словами, влітку 2015 року указом президента України йому було надано українське громадянство.

"Я народився у 1971 році в Одесі, закінчив середню школу №59, після чого поступив у 1988 році в Московський державний університет. В грудні 2010 року я повернувся, щоб запустити український Forbes, і відтоді живу в Києві", — розповів він.

Після отримання українського паспорту Федорин відправив декларацію про вихід з громадянства РФ і всі документи до російського посольства в Києві, "чим виконав свій обов‘язок перед Україною, відмовившись від громадянства країни-агресорки".

Нагадаємо, останнім часом довкола журналістів, які повідомляють про корупцію, спалахують скандали.

Так, 15 січня журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що в його квартиру вдиралися невідомі, намагаючись залякати. І це відео тут же з'явилося в анонімних Тelegram-каналах. За даними Київської прокуратури, хто ці люди - вже встановили. Речові докази вилучили. І встановлюють мотиви їхніх дій.

Пізніше Мережею ширилося відео, де співробітники проєкту розслідувань "Бігус.Iнфо" під час відпочинку, імовірно, вживають наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус заявив, що ті працівники, які вживали під час корпоративу наркотики, звільнені. Але наголосив на незаконності прослуховування та спостереження за журналістами.

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