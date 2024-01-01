Працівники ТЦК 1 січня завітали на гірськолижний курорт Драгобрат – соцмережі (фото, відео)

Закарпатський ОТЦК та СП поки не коментує інцидент.

Сьогодні, 1 січня, на популярний гірськолижний курорт Драгобрат (Закарпатська область) приїхали співробітники ТЦК.

Відповідні фото і відео з'явилися у Мережі.

На кадрах можна побачити, що група працівників ТЦК зі зброєю, які приїхали на двох воєнних машинах, прямують до відпочивальників.

ТЦК на Драгобраті / Фото: Віталій Глагола

Ймовірно, метою їх візиту став пошук ухилянтів. Чи затримували військкоми когось, поки невідомо.

На гірськолижний курорт Драгобрат 1 січня приїхали працівники ТЦК

У Мережі вже жартують, що на Драгобраті відбувається набір у гірсько-штурмові бригади.

Закарпатський ОТЦК та СП поки не коментує інцидент.

Нагадаємо, зʼявився текст законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зміни до мобілізації та що про це кажуть політики.

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