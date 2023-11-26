Працівники ТЦК не можуть вимагати документи і виписувати повістки, але все зміниться — нардеп

До кінця року за участі Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ буде розроблено законопроєкт, який розширить права працівників військкомату.

Співробітники Територіальних центрів комплектування на даний час не мають права зупиняти військовозобов’язаних на вулиці, щоб перевірити документи та вручити повістку. Однак новий законопроєкт розширить їхні права.

Про це повідомив народний депутат Роман Костенко, секретар парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в ефірі Radio NV.

За його словами, наразі немає визначеності щодо законності дій працівників військкомату та громадян, яких вони намагаються мобілізувати.

“Фактично працівник ТЦК не має жодного права зупинити людину, вручити їй повістку, витребувати в неї документи. Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу”, - зауважив нардеп.

Роман Костенко вважає, що в такій ситуації потрібно розуміти і співробітників ТЦК, в яких “стоять плани”, і людей, яких “незаконно намагаються притягнути, але у яких є відповідальність, відповідно до Конституції, — захищати країну”.

Нардеп повідомив, до кінця року за участі Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ буде розроблено законопроєкт, який розширить права ТЦК.

“Вони зможуть вести аудіо і відеозаписи. Вони зможуть перевіряти приписні і документи, наскільки я пам’ятаю”, — сказав він.

Нагадаємо, на Львівщині працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) уповноважили перевіряти документи у всіх військовозобов’язаних чоловіків віком 18-60 років на території області.

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