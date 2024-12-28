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Працівники ТЦК перевіряють гірськолижні курорти Прикарпаття

Працівники ТЦК перевіряють гірськолижні курорти Прикарпаття

Мобілізація в Україні. Колаж ТСН.ua

Заходи з оповіщення військовозобов'язаних відбуваються на всій території Івано-Франківської області.

На гірськолижних курортах Івано-Франківщини працюють мобільні групи із оповіщення у складі працівників ТЦК та поліції.

Про це повідомив речник Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Дмитро Бойкалюк в коментарі обласному телебаченню "Галичина". 

За його словами, інформація про відсутність перевірок документів та заходів оповіщення у популярних відпочинкових закладах не відповідає дійсності.

"Такі заходи продовжуються на всіх теренах Прикарпаття, зокрема і на гірськолижних курортах", - запевняє Дмитро Бойкалюк. 

Речник ТЦК наголосив, що в області працюють блок-пости і мобільні групи з оповіщення, працівники ТЦК разом з правоохоронцями перевіряють військово-мобілізаційні документи у чоловіків. 

Однак, під час перевірок гірськолижних курортів, як стверджує речник обласного ТЦК, з'ясовується, що там переважно відпочивають військовозобов’язані, які мають право на відстрочку, заброньовані відповідно до законодавства або діючі військовослужбовці, які перебувають у відпустці, на лікуванні чи реабілітації.

Нагадаємо, у середині жовтня  групи оповіщення місцевого ТЦК та поліції працювали на відомому гірськолижному курорті “Буковель”. 

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