Працівники ТЦК побили чоловіків у Харкові: що відомо про скандальні інциденти

У Харкові працівники ТЦК двічі за день побили чоловіків. Факт побиття цивільних зафіксували на відео очевидці. Для ТСН.ua інциденти прокоментували у поліції області та пресслужбі Харківського ОТЦК та СП.

Мешканці Харкова були шоковані поведінкою представників ТЦК, які на вулиці посеред білого дня та у присутності поліцейського застосували фізичну силу щодо цивільних чоловіків. На кадрах відео видно, як один з працівників ТЦК завдає ударів руками та ногами чоловіку у цивільному одязі та ображає жінку нецензурними лайками.

Один з постраждалих отримав удар у голову, що призвело до порушення координації його рухів. Очевидці за кадром кажуть, що чоловіку викликали швидку медичну допомогу.

Наразі невідомо, що спричинило конфлікт між працівниками ТЦК та цивільними та в якому стані знаходяться постраждалі.

Побиття чоловіків працівниками ТЦК у Харкові

Після появи в соцмережах скандального відео, автори якого стверджують, що на запису начебто працівник ТЦК завдав ударів руками та ногами цивільному, ситуацію коротко прокоментували в Харківському ОТЦК та СП.

"Наразі з'ясовуємо всі обставини", - відповіла в коментарі для ТСН.ua пресслужба Харківського ОТЦК та СП.

У поліції також прокоментували ситуацію вкрай стримано.

"Ми бачили ці відео. Безумовно, йде перевірка щодо цих конфліктів", - повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

На запитання про те, чи є люди у військовій формі працівниками ТЦК, речниця поліції відповіла, що це з'ясовують інші правоохоронні структури.

Нагадаємо, працівники ТЦК в Одесі витягли пасажира з маршрутки і застосували газовий балончик. В пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП повідомили, що військовослужбовці “припустилися порушень норм і порядку спілкування із громадянами".

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