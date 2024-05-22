Працівники ТЦК побили чоловіків у Харкові: що відомо про скандальні інциденти

Принаймні одному з постраждалих очевидці викликали швидку медичну допомогу.
У Харкові працівники ТЦК двічі за день побили чоловіків. Факт побиття цивільних зафіксували на відео очевидці. Для ТСН.ua інциденти прокоментували у поліції області та пресслужбі Харківського ОТЦК та СП.
Мешканці Харкова були шоковані поведінкою представників ТЦК, які на вулиці посеред білого дня та у присутності поліцейського застосували фізичну силу щодо цивільних чоловіків. На кадрах відео видно, як один з працівників ТЦК завдає ударів руками та ногами чоловіку у цивільному одязі та ображає жінку нецензурними лайками.
Один з постраждалих отримав удар у голову, що призвело до порушення координації його рухів. Очевидці за кадром кажуть, що чоловіку викликали швидку медичну допомогу.
Наразі невідомо, що спричинило конфлікт між працівниками ТЦК та цивільними та в якому стані знаходяться постраждалі.
Після появи в соцмережах скандального відео, автори якого стверджують, що на запису начебто працівник ТЦК завдав ударів руками та ногами цивільному, ситуацію коротко прокоментували в Харківському ОТЦК та СП.
"Наразі з'ясовуємо всі обставини", - відповіла в коментарі для ТСН.ua пресслужба Харківського ОТЦК та СП.
У поліції також прокоментували ситуацію вкрай стримано.
"Ми бачили ці відео. Безумовно, йде перевірка щодо цих конфліктів", - повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця поліції Харківської області Олена Баранник.
На запитання про те, чи є люди у військовій формі працівниками ТЦК, речниця поліції відповіла, що це з'ясовують інші правоохоронні структури.
Нагадаємо, працівники ТЦК в Одесі витягли пасажира з маршрутки і застосували газовий балончик. В пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП повідомили, що військовослужбовці “припустилися порушень норм і порядку спілкування із громадянами".
Читайте також провідні новини дня:
- Мобілізація в Україні: від 18 липня повістки надсилатимуть поштою — що відомо
- У Пентагоні пояснили, чому проти ударів західною зброєю по території РФ
- У Кривому Розі “обмежено придатний” чоловік двічі відмовлявся брати повістку: чим усе закінчилось