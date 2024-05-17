Працівники ТЦК в Одесі витягли пасажира з маршрутки і застосували газовий балончик: як їх покарали

Працівників ТЦК в Одесі, які силоміць витягли чоловіка з маршрутки і "запакували" до буса, застосувавши при цьому в салоні автобуса перцевий балончик, притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП.

У повідомленні йдеться, що військовослужбовці “припустилися порушень норм та порядку спілкування із громадянами під час виконання службових обов’язків”.

Які саме санкції були застосовані до працівників ТЦК у повідомленні не уточнюється.

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“Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує таку поведінку, системно проводить роботу з особовим складом щодо неприпустимості застосування фізичної сили та нецензурної лайки. Втім, очевидний людський фактор та зайва емоційність, як в поведінці військових, так і в діях цивільних громадян”, - повідомили у пресслужбі військкомату.

Принагідно в Одеському обласному ТЦК вирішили нагадати про те, що 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким громадяни України повинні мати при собі облікові документи, а військовослужбовці ТЦК та СП мають повноваження їх перевіряти.

“Подбайте про те, щоб не наражати себе на конфліктні ситуації та відповідальність згідно чинного законодавства”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше, коментуючи цю конфліктну ситуацію у маршрутці, в Одеському обласному ТЦК та СП також нагадували, що під час воєнного стану чоловікам необхідно мати з собою військово-облікові документи або документи, які посвідчують особу. Також у військкоматі закликали “цивільних осіб бути ввічливими при спілкуванні з військовослужбовцям”.

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