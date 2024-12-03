Працівники ТЦК затримали чоловіка на вулиці та дали повістку: як він уник мобілізації

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Маньківського районного суду Черкаської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації, проте він відмовився від проходження військової служби.

На суді житель Черкащини розповів, "що його затримали не пам`ятає де, вручили повістку. Його повели проходити медогляд, проходив він його до вечора, пару лікарів не прийшов, на другий день він не пішов. Потім його зупинили працівники поліції, потім поїхали пройшли медогляд і йому виписали повістку. Він пішов додому і на ту повістку не прийшов. Була видана бойова повістка на 09.08.2024 року. На повістку не прийшов, бо злякався через певні обставини".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, засуджений в Україні отримав повістку та вдруге відмовився від мобілізації.

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