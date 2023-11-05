Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим це закінчилося 

Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки навідалися у Свято-Покровський монастир УПЦ МП у селі Ракошино Мукачівського району, аби вручити повістки священнослужителям. Однак настоятель храму Митрофан (Шимон) накинувся на них із лайкою.

Про це повідмоляє Mukachevo.net із посиланням на власні джерела.

Також читайте Побиття військового поліцейським у Києві: за справу взялись прокуратура та ДБР

За даними місцевих ЗМІ, настоятель монастиря заважав військовим виконувати їхню роботу та у грубій і зневажливій формі висловився на їхню адресу.

У переписці Митрофан (Шимон) принижує працівників військкоматів. Він називає їх в притаманному російському жаргоні "жуликами" та "безбожниками". Окрім того, він звинуватив військкомів, що вони начебто були на підпитку. Московський священник поскаржився, що вони "силою хапали та шнуряли людей на території монастиря".

Однак це спростовує видання. Журналісти пишуть, що намагалися толерантно пояснити Митрофану Шимону свій візит в монастир.

Настоятель храму Митрофан (Шимон). ФОТО: Mukachevo.net

Цікаво, що 50-річний Митрофан Шимон на місцевих виборах Шимон обраний депутатом Великолучківської ОТГ, куди висувався від забороненої проросійської Закарпатської обласної організації політичної партії "Опозиційна платформа – за життя".

"Шимон є досить відомою особою як серед духовенства УПЦ МП так місцевих еліт. Серед місцевих характеризується зверхнім та зневажливим ставленням, нецензурною лайкою. Поряд із духовною роботою, московський священник володіє великим фермерським господарством, яке надає йому немалий дохід. У власності священнослужителя також є дорогі автомобілі", - встановили журналісти.

Нагадаємо, на Буковині в селі Шебутинці священник місцевої церкви відмовився відчинити двері до вівтаря на похороні бійця ЗСУ.

Читайте також: