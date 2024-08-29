Працівники з високими зарплатами можуть отримати бронь від мобілізації уже восени — нардеп

Одна з моделей передбачає, що для бронювання працівник повинен заробляти не менш ніж 34 500–35 000 гривень на місяць.

У жовтні-листопаді 2024 року в Україні планують запровадити економічне бронювання для працівників тих підприємств, які не підпадають під критерії критично важливих для економіки. Бронь можуть отримати фахівці із високими зарплатами.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на інформацію, озвучену представниками Міністерства економіки на засіданні профільного комітету Верховної Ради.

За його словами, остаточне рішення щодо моделі економічного бронювання ще не ухвалене, оскільки з цього приводу має висловити позицію вище політичне керівництво.

Як відомо, одна з моделей передбачає, що для бронювання працівник повинен заробляти не менш ніж 34 500–35 000 гривень на місяць. Це має стимулювати роботодавців легалізувати зарплати та вивести їх з "тіні", що позитивно вплине на економіку країни.

Ярослав Железняк зауважив, що за консервативними розрахунками, впровадження такого механізму може додати до бюджету 40 мільярдів гривень на рік. Але для реалізації цієї ініціативи необхідно запровадити місячну звітність щодо податків на заробітну плату, щоб контролювати надходження до бюджету та ефективність цього механізму.

Нагадаємо, для співробітників підприємств, що займаються перевезеннями, спростили правила бронювання.

Інформаційний прорив! На бронювання треба 15 хвилин

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