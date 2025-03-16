Працівників ТЦК хочуть саджати до в'язниці: що відомо про зміни у правилах проходження ВЛК

На українців чекають нові зміни у проходженні військово-лікарської комісії. А для представників ТЦК та ВЛК можуть запровадити кримінальну відповідальність.

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На YouTube-каналі дивіться відео: Працівників ТЦК хочуть САДЖАТИ ДО В’ЯЗНИЦІ?! Правила проходження ВЛК зміняться!

Анонімний розгляд справ ВЛК

В Україні до листопада 2025 року планують запровадити анонімний розгляд справ військово-лікарськими комісіями. Лікарі не знатимуть імен військовозобов'язаних. Передбачається, що це має знизити корупційні ризики. Старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук, як передає "Суспільне", розповів, що під час проходження ВЛК не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Він бачитиме лише номер. З його слів, в Україні активно впроваджується цифровізація процесу проходження військово-лікарських комісій. З 31 січня 2025 року з'явилася можливість оформлення електронного направлення на ВЛК через мобільний застосунок "Резерв+". Це значно спрощує процедуру та зменшує черги в територіальних центрах комплектування, адже тепер не потрібно отримувати паперовий документ особисто.

Розгляд справ анонімно - це останній, третій етап цифровізації ВЛК. Тарас Гусарук також пояснив, що термін проходження ВЛК для обмежено-придатних продовжили до 5 червня 2025 року через навантаження на комісії. Додають, що з 1 квітня електронне оформлення довідок ВЛК та свідоцтв про хворобу стане обов’язковим для всіх комісій. Раніше також повідомлялось, що в Україні заборонили відправляти на ВЛК людей з інвалідністю. Відомо, що рішенням Кабміну передбачено включити до держреєстру "Оберіг" відомості про наявність у людини інвалідності через інформаційний обмін за запитом у Резерв+.

Кримінальна відповідальність для ТЦК і ВЛК

12 березня Верховна Рада у першому читанні підтримала запровадження кримінальної відповідальності для очільників ТЦК, голів та членів ВЛК за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. До кримінальної відповідальності пропонується притягувати за Порушення порядку проведення медичного огляду (ВЛК) для визначення придатності до військової служби;

Також за порушення порядку призову (прийняття) громадян на військову службу військовими посадовцями; Крім того, пропонується розширити перелік осіб, відповідальних за корупційні злочини щодо "Незаконного збагачення", додавши голів, заступників, членів та секретарів позаштатних постійно чинних ВЛК і лікарсько-льотних комісій.

Передбачається, що:

за порушення проведення ВЛК будуть карати ув’язненням на строк 2-5 років, в умовах воєнного стану – до 8 років;

за порушення порядку призову впровадити кримінальну відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 2 років, позбавлення волі до 5 років, в умовах воєнного стану – до 8 років;

за незаконне збагачення – 5-10 років в’язниці.

Зазначається, що законопроєкт створений, щоб забезпечити правильну роботу відповідних осіб під час мобілізації, а також захистити права громадян.

Очікується, що ухвалення закону дозволить забезпечити правовий механізм для швидкого розслідування фактів порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та СП, головами та членами ВЛК.

Корупційні скандали

Нагадаємо, що тільки за 2024 рік СБУ відкрила 14 кримінальних проваджень щодо працівників ВЛК, а 31 особі вже оголошено підозру в корупції. Корупційні схеми з ТЦК і МСЕК, а також представниками ВЛК під час війни зафіксовано майже у всіх регіонах. До прикладу, варто пригадати скандал з головою ВЛК Голосіївського РТЦК міста Києва. Тоді працівники ДБР знайшли 300 тисяч доларів. Сумарно у двох посадовців Голосіївського ТЦК та голови ВЛК, вилучили понад 1,2 млн доларів США та 45 тисяч євро готівкою. Також було вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю понад 100 тисяч доларів кожний. За даними слідства, працівники РТЦК разом з головою військово-лікарської комісії створили злочинну групу, що надавала "послуги" чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Всі українці спостерігали і за одіозною “королевою” із МСЕК у Хмельницькому Тетяною Крупою. У родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах. Ба більше, родині топчиновників належать чималі статки, елітна нерухомість і не тільки в Україні, з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках. Гримів скандал із понад 50 прокурорів Хмельниччини, які на на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. Ймовірно, їм це вдалося зробити через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК, яку раніше викрили на незаконному збагаченні. Естафету викриття лікарів на корупційних схемах та незаконному збагаченні потім прийняв Миколаїв. У тамтешньої керівниці МСЕК СБУ під час обшуків виявила понад 450 тисяч доларів США. Але вишенькою на торті виявився російський паспорт її сина. СБУ також з’ясувала, що посадовиця протягом 2015-2023 років зазначала у своїх деклараціях лише офіційні прибутки на загальну суму трохи більше як 2 млн гривень. Щоб приховати нелегальні доходи, вона оформила на свого сина три незадекларовані квартири. Ба більше, у 2023 році керівниця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат. У Рівному правоохоронці також викрили масштабну схему ухилення від мобілізації через МСЕК, яку організували керівниця агентства нерухомості та медпрацівники. У ході майже 50 обшуків у підозрюваних та медпрацівників Рівного вилучили медичну документацію та грошові кошти на суму 14,5 млн гривень у різних валютах.

У Житомирі теж не обійшлось без лікарів-корупціонерів. Поліція вилучила майже 4,5 млн гривень у лікарки одного з медцентрів міста. Жінка допомагала за винагороду отримати фіктивну групу інвалідності. 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів видавала підроблені висновки МРТ. Під час обшуків в її помешканні вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також цифрові носії з ймовірними доказами злочину. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Раніше у ЗСУ пояснили, чи будуть мобілізовувати жінок.

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