Працівників військкомату в Тернополі підозрюють у катуванні: суд обрав їм запобіжний захід

Двом військовослужбовцям відділу охорони військкомату в Тернополі суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт. Обох підозрюваних відсторонили від займаних посад.

Про це повідомили у п’ятницю, 13 жовтня, у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Напередодні ДБР повідомило про підозру у катуванні командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Окрім того, солдатові повідомлено підозру в незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

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Як повідомлялося раніше, 6 жовтня солдат-гранатометник, застосовуючи фізичну силу, затримав та доправив до ТЦК місцевого мешканця.

Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали відео побиття чоловіка у військкоматі Тернополя.

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