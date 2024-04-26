Працівників зможуть звільняти за неповідомлення про родичів, які лишилися на тимчасово окупованих територіях

Рада ухвалила закон, за яким підставою для звільнення може бути те, що працівник не повідомив роботодавця про родичів чи інших близьких осіб, які перебувають на ТОТ.

В Україні з’явиться нова підстава для звільнення працівників – неповідомлення роботодавцю інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, які перебувають на тимчасово окупованій території України.

Про це пише "Судово-юридична газета".

Так, народні депутати України проголосували в цілому як закон законопроєкт 7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань. Законопроєкт був зареєстрований ще у 2022 році групою народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Цим законом ч. 1 ст. 40 КЗпП доповнено новими підставами розірвання трудового договору роботодавцем. Окрім набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, підставою для звільнення також буде невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі, організації в частині положень, передбачених ч. 2 статті 142 КЗпП.

В свою чергу, в новій редакції статті 142 КЗпП визначать, що складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про:

надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України;

зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.

Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов’язковим.

Разом з тим, як відзначають у ГЮУ ВР, відсутність законодавчо встановленого порядку притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за вчинення зазначеного у проекті правопорушення, а також повноважень у роботодавця для проведення належного розслідування не відповідає приписам ч. 2 статті 19 Конституції України, а відтак може призвести до необмеженості трактування цієї норми у правозастосовній практиці та порушення прав працівників.

Законом також передбачено доповнення ч.1 статті 46 Кодексу новою підставою для відсторонення працівника від роботи роботодавцем, а саме: "Проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури".

Однак, як зауважують у ГЮУ ВР, КЗпП не містить визначення терміну "службова перевірка", а в проекті не зазначено конкретних питань, перевірка роботодавцем з яких може проводитися та мати наслідком відсторонення працівника від роботи.

Нагадаємо, у квітні з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей виїхали з родинами ще семеро дітей. Вони пережили жахіття в окупації і стали свідком мародерства і насильства, що вчиняли росіяни.

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