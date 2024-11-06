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Працювали артилерія, дрони та ПТРК: яскраві кадри штурму російських окупантів, зупиненого ЗСУ (відео)

Працювали артилерія, дрони та ПТРК: яскраві кадри штурму російських окупантів, зупиненого ЗСУ (відео)

Невдала спроба штурму армії РФ

Ворог продовжує зазнавати втрат, але не відмовляється від суїцидальних спроб.

Українським бійцям вдалося зупинити черговий механізований штурм армії РФ на Сіверському напрямку. Завдання виконали воїни 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" та 54-ї механізованої бригади.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Невдала спроба штурму армії РФ / ©
Невдала спроба штурму армії РФ

На голови окупантів у хід пішов багатий арсенал: артилерія, дрони та ПТРК.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України на 6 листопада становлять 702 900 бійців. Так, за попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1250 окупантів.

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