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"Працювала ППО": оприлюднили красномовні наслідки "бавовни" у Маріуполі

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Працювала ППО": оприлюднили красномовні наслідки "бавовни" у Маріуполі

"Бавовна" у Маріуполі / Фото: facebook.com/Петро Андрющенко

Ворог не може почуватися в безпеці.

У Маріуполі напередодні розквітла нова "бавовна". Хоч росіяни цей факт відкидають, але було декілька прильотів.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У Маріуполі показали наслідки "бавовни"

У Маріуполі показали наслідки "бавовни"

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На кадрах можна побачити Холодокомбінат та цивільні будинки поруч. Голоси змінено з міркувань безпеки. На жаль, в будинках виникла проблема з вікнами через вибухову хвилю.

"Результат того, що впритул до цивільних окупанти намагаються розмістити склади та бази. Нелюди", – зауважив радник.

Він уточнив, що було п'ять влучань. Станом на вечір 21 грудня всередині залишилась погоріла техніка. Хочеться поцікавитися, додає Андрющенко, що в росіян з обличчям та що там по "работала ПВО"? 

"Оцініть пряму мову: "сюда прилетіло 5 ракет". Прекрасно! І не кажіть, що Маріуполь проросійський. Ніколи", – підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, ввечері, 20 грудня, в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

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Дата публікації
Перегляди
2994
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