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Рятувала людей 32 роки: померла медсестра, яка постраждала під час пожежі у лікарні на Прикарпатті

Рятувала людей 32 роки: померла медсестра, яка постраждала під час пожежі у лікарні на Прикарпатті

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Рятувала людей 32 роки: померла медсестра, яка постраждала під час пожежі у лікарні на Прикарпатті

Фото: Юлія Таринська, соцмережі

Медсестра працювала у реанімації від моменту її заснування.

У Києві в опіковому центрі 14 січня померла 59-річна медсестра, яка під час пожежі в лікарні на Прикарпатті отримала 60% опіків тіла. 

Про це повідомила волонтерка громадської організації "Гуцульські волонтери" Юлія Таринська.

Волонтерка зазначила, що жінка пропрацювала медсестрою 32 роки. У лікарні вона працювала від першого дня заснування реанімації і до останнього. 

"Ватаманюк Світлана працювала в Косівській лікарні медсестрою від першого дня заснування реанімації в Косові і до останнього фатального дня пожежі", - написала Юлія Таринська. 

У коментарі "Суспільному", волонтерка додала, що про смерть їй повідомив син медсестри. За її даними, жінки не стало 14 січня о 5:00, об 11:00 про це дізнались її рідні. 

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