Рятувала людей 32 роки: померла медсестра, яка постраждала під час пожежі у лікарні на Прикарпатті

Медсестра працювала у реанімації від моменту її заснування.

У Києві в опіковому центрі 14 січня померла 59-річна медсестра, яка під час пожежі в лікарні на Прикарпатті отримала 60% опіків тіла.

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Про це повідомила волонтерка громадської організації "Гуцульські волонтери" Юлія Таринська.

Волонтерка зазначила, що жінка пропрацювала медсестрою 32 роки. У лікарні вона працювала від першого дня заснування реанімації і до останнього.

"Ватаманюк Світлана працювала в Косівській лікарні медсестрою від першого дня заснування реанімації в Косові і до останнього фатального дня пожежі", - написала Юлія Таринська.

У коментарі "Суспільному", волонтерка додала, що про смерть їй повідомив син медсестри. За її даними, жінки не стало 14 січня о 5:00, об 11:00 про це дізнались її рідні.

Нагадаємо:

З Івано-Франківська до Києва літаком доправили 59-річну медсестру, яка під час пожежі в лікарні на Прикарпатті отримала 60% опіків тіла.

У Косівській районній лікарні в Івано-Франківській області, де приймають хворих на COVID-19, в одній з палат інтенсивної терапії виникла пожежа.

Пожежа виникла в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні. Вогонь охопив 55 м кв. У палаті у цей момент перебувало 7 хворих. Трьох медики встигли винести.

На місці пожежі виявили тіла двох людей - 76-річної жінки та 79-річного чоловіка. У морзі, за даними медиків, перебувають ще тіла двох осіб, причина їхньої смерті смерті встановлюється. За попередніми даними, з-поміж чотирьох загиблих - одна людина померла внаслідок коронавірусної хвороби.

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