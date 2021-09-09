Працювали 16 годин на добу і їли зіпсовані продукти: на Дніпропетровщині тримали у рабстві 120 людей

Працювали 16 годин на добу і їли зіпсовані продукти: на Дніпропетровщині тримали у рабстві 120 людей

Зловмисники вербували людей, які опинилися у складних життєвих умовах, пропонуючи роботу та житло.

Злочинна група вербувала на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси соціально незахищених громадян для утримання їх у трудовому рабстві. Правоохоронцям вдалося звільнити 120 людей, яких незаконно утримували в Дніпропетровській області.

Про це інформує поліція Києва та Офіс генпрокурора.

Деталі незаконної схеми

Учасники групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси підшуковували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання.

Зловмисники пропонували громадянам роботу на агропромисловому підприємстві у Дніпропетровській області. Обіцяли забезпечити житлом та триразовим харчуванням, а також платити від 3000 до 4000 гривень на місяць. Звісно, що всі ці обіцянки ніхто і не збирався виконувати. Завербованих людей на мікроавтобусах доставляли на територію агрофірми у Дніпропетровській області, де ті потрапляли у трудове рабство.

Нелюдські умови праці та проживання

Людей розселяли у напівзруйнованих будинках, де були відсутні належні умови для проживання.

"Робочих змушували працювати від 12 до 16 годин. Харчування громадяни отримували із зіпсованих продуктів", — розповів начальник поліції Києва Іван Вигівський.

Потерпілі виконували роботи у виробничо-складських приміщеннях агрофірми, а також у сезон на полях для збору урожаю.

Обіцяні гроші працівники не отримували, а весь їх "заробіток" обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями.

За робітниками постійно наглядали так звані бригадири, які обмежували їх у пересуванні, принижували, застосовували психологічний тиск. Якщо бранці намагалися втекти, вербувальники погрожували застосуванням сили, а у разі непослуху – били людей. Окрім цього, вони відібрали у потерпілих мобільні телефони та паспорти.

Попри нелюдські умови проживання та праці через відсутність документів, засобів зв’язку та грошей робітники були змушені залишатися на агрофірмі та працювати.

Спецоперація правоохоронців

Участь у спецоперації взяли співробітники управління міграційної поліції столичного главку спільно зі слідчими Дарницького управління поліції, спецпризначенцями полку №1 та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури. Правоохоронці викрили та затримали осіб, причетних до торгівлі людьми.

Зловмисниками виявилися четверо чоловіків та жінка, уродженці Дніпропетровщини, 1975, 1988, 1986, 1992 та 1961 років народження. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі (з конфіскацією майна або без такої).

Правоохоронці провели 18 обшуків, зокрема за адресами агропідприємства, у будинках, де утримували людей, а також в автомобілях фігурантів. Було вилучено чернетки, грошові кошти, банківські картки, телефони, ноутбуки, паспорти, пляшки із спиртовмісною рідиною та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність

У трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які наразі звільнені. 17 з них вже написали заяви на своїх колишніх "роботодавців".

Нагадаємо, на Волині жінка, яка начебто взяла у рабство чоловіків, видала пікантні подробиці про них.

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