"Працювали" більше року і заробили два мільйони: сімейні лікарки штампували фальшиві COVID-сертифікати

"Працювали" більше року і заробили два мільйони: сімейні лікарки штампували фальшиві COVID-сертифікати

За місяць робили близько 50 фейкових записів.

СБУ викрила на Кіровоградщині чергову схему підробки COVID-сертифікатів. Медики "працювали" більше року, заробивши до 2 млн. грн.

Про це у п'ятницю, 11 лютого, повідомляє пресслужба СБУ.

"Протиправну оборудку організували двоє сімейних лікарів однієї з районних поліклінік області. До неї залучили також медичну сестру. Вона визначала серед пацієнтів тих, хто вагався у вакцинації чи мав застереження від щеплення. І пропонувала їм сплатити 3 тис. гривень і отримати сертифікат, оминувши саму процедуру", - йдеться в повідомленні.

Потім лікарі вносили дані пацієнта у журнал реєстрації вакцинованих.

Зазначається, що за місяць робили близько 50 фейкових записів. Таким чином медики діяли більше року, заробивши до 2 млн. грн.

Двоє сімейних лікарів заробили два мільйони на підробних довідках про вакцинацію | Новини України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

В Івано-Франківській області на 42 500 грн суд оштрафував заступницю директора однієї із лікарень. Вона внесла до системи неправдиві дані про вакцинацію пацієнта. Підозрювана уклала угоду зі слідством.

Читайте також: