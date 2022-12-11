"Працювали довго": кримські партизани заявили про причетність до підпалу російської військової бази

Підпільний рух "АТЕШ" у тимчасово окупованому Криму взяв на себе відповідальність за підпал казарм з російськими військовими у смт. Радянське.

Партизанський рух "АТЕШ", який діє в тимчасово окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази, де перебували мобілізовані. Пожежа на базі спалахнула вранці в суботу, 10 грудня, а своє повідомлення партизани опублікували ввечері того ж дня.

"База мобілізованих армії РФ у смт. Радянське в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як по нотах. Ми довго працювали над цим "проєктом" і, звісно, у нас все вийшло. Ми будемо продовжувати розвалювати армію РФ зсередини", – заявили партизани.

У повідомленні вони уточнили, що внаслідок пожежі є жертви, список яких пообіцяли опублікувати.

Нагадаємо, 10 грудня в смт Радянське спалахнула масштабна пожежа в будівлі, де розмістили мобілізованих на війну проти України росіян. За різними даними, в будівлі були розміщені від кількох сотень до кількох тисяч мобілізованих росіян

Пізніше проросійські кримські канали з посиланням на джерела у владних колах повідомили, що внаслідок пожежі двоє військових загинули, ще 200 евакуювали в інше приміщення. Причиною пожежі окупанти назвали необережне поводження з вогнем.

У Запоріжжі масштабна пожежа на підприємстві