Працював на ФСБ і фінансував "ДНР": директора дніпровського підприємства викрили у держзраді

Також затриманий передавав російським спецслужбам дані про дислокацію українських військових частин.
У п'ятницю, 4 березня, спецслужбами у м. Києві затримано директора одного з підприємств Дніпра. Йому повідомили про підозру у державній зраді, в організації фінансування у великих розмірах "ДНР" групою осіб, а також у сприянні діяльності терористичної організації.
Про це сьогодні, 7 березня, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.
За даними слідства, підозрюваний на виконання завдання кураторів ФСБ РФ спільно з колишніми військовими офіцерами Головного управління розвідки Міністерства оборони України контролював виконання оборонних замовлень та організував передачу відомостей про дислокацію військових частин ЗС України спецслужбам РФ.
Також затриманий налагодив постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, щоб забезпечити функціонування терористичної "ДНР".
Зараз підозрюваного взяли під варту.
Нагадаємо, правоохоронці затримали мера Куп’янська, який "здав" місто окупантам.