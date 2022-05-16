Працював на ворога: жителя Рівного за держзраду засудили до 13 років ув'язнення

Працював на ворога: жителя Рівного за держзраду засудили до 13 років ув'язнення

У Рівному суд виніс вирок чоловікові, який співпрацював з ворогом.

Рівнянин проведе за ґратами 13 років свого життя.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Чоловіка обвинувачували за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

У суді прокурором доведено, що чоловік, сповідуючи проросійські погляди та діючи з ідеологічних мотивів, починаючи з жовтня 2021 року збирав та за допомогою інтернет-месенджерів передавав державі-агресору інформацію про стратегічні об’єкти Рівненської області.

"Дані стосувалися встановлення режиму охорони, наявності контрольно-пропускних пунктів, додаткових захисних споруд, критично важливих об’єктів військової частини Збройних Сил України, яка дислокується на Дубенщині. Також засуджений відстежував та передавав інформацію щодо руху військової техніки Збройних Сил України із м. Рівне в напрямку м. Київ, залізничних ешелонів з військовою технікою та представниками військових формувань, які у складі ЗСУ беруть участь у захисті та обороні територіальної цілісності України", - повідомляють у Офісі генпрокурора.

Свою вину у суді чоловік визнав.

Нагадаємо, що співробітники спецслужби затримали мешканця Чугуївського району Харківської області, який здавав позиції українських військових. Інформацію про переміщення ЗСУ, яку надавав колаборант, надалі передавали російській спецслужбі.

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