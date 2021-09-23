"Працював" навіть під час перерв між уроками: в Хмельницькому вчитель торгував наркотиками (фото)

"Працював" навіть під час перерв між уроками: в Хмельницькому вчитель торгував наркотиками (фото)

Педагогу загрожує до 10 років позбавлення волі.

У м. Хмельницький 38-річний вчитель одного із ліцеїв торгував наркотиками. Чоловік продавав амфетамін навіть під час перерв у навчальному закладі.

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

Амфетамін та інші заборонені речовини вчитель продавав місцевим наркозалежним. Він торгував наркотиками навіть під час перерв між заняттями в закладі, де викладав.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Чоловіка затримали під час продажу амфетаміну. Педагогу інкримінують ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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