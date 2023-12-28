Працював одразу на дві розвідки: в Одесі затримали хитрого шпигуна, якого обманула СБУ

Після "звільнення" Одеси зрадник хотів, щоб окупанти подарували йому квартиру у місті.

В Одесі до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який шпигував для фейкової "Придністровської молдавської республіки" та ФСБ РФ. Для цього він встановив контракт з працівницею СБУ та домовився, що та передаватиме йому дані про військових.

Про це йдеться у вироку Приморського районного суду м. Одеси.

СБУ передавала зраднику фейкову інформацію про агентів України та військових на кордоні

За даними суду, уродженця Тирасполя та громадянина України розвідка фейкової "ПМР" завербувала ще 2019 року. Зраднику не подобалась незалежна Україна і він навіть належав до так званої організації "Антимайдан". Його завданням було шпигувати за військовим та соціальним сектором в Україні.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року шпигун поновив свою активну діяльність. Щоб отримати доступ до інформацію про військових він вирішив через знайому адвокатку налагодити контакт із працівницею СБУ. Він переконував її надавати інформацію про військових в Одесі та біля кордону так званої "ПМР".

Після цього працівниця СБУ повідомила своє керівництво про пропозицію співпраці з агентом "ПМР". В СБУ вирішили, що передаватимуть підозрюваному фейкову інформацію, яка його цікавить. Спочатку він запросив інформацію про агентів СБУ у "ПМР" і йому передали неправдиві відомості, які він віддав своїм кураторам.

Після того шпигу попросив працівницю СБУ надати йому інформацію про кількість військових та техніки, які зосереджені на кордоні із фейковим "Придністров'ям". Для правдоподібності працівниця СБУ почала вимагати від підсудного 1000 доларів та паспорт РФ. У березні 2023 року вона повідомила йому, що на кордоні з "ПМР" розташовані:

одна танкова рота.

батарея гаубиць М777.

взвод із САУ DANA.

один ЗРК NASAMS.

зенітно-ракетний взвод із ПЗРК "Stinger", ПЗРК "Starstraeak".

підрозділи технічного і тилового забезпечення.

Вказана інформація була вигаданою, а тому біля кордону встановили навіть муляжі із військової техніки. За це розвідка фейкового державного утворення заплатила своєму агенту 600 доларів.

"Водночас, з метою введення ворога в оману доведення до спецслужб Російської Федерації інформації про хибні військові об`єкти на ділянці "українсько-придністровського кордону" в н.п. Мурована Подільського району Одеської області не нанесе шкоду національним інтересам і обороноздатності України", - йдеться у матеріалах суду.

Ці дані зрадник передав спочатку розвідці "ПМР", а згодом ще і ФСБ, від якої той вимагав виділення йому квартири "після звільнення" Одеси.

Матеріали слідства / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду

Під час досудового розслідування підозрюваний провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Суд визнав громадянина України винним у державній зраді та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Кіровоградській області до 15 років позбавлення волі засудили пенсіонера, який від жовтня 2022 року до березня 2023 року здавав російським окупантам позиції захисників України та рух військової техніки. Його затримала СБУ під час знімання Льотної академії Національного авіаційного університету та прилеглого аеропорту в Кропивницькому.

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