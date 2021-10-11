"Працював професіонал": у МВС розкрили нові подробиці справи про замах на Шефіра

"Працював професіонал": у МВС розкрили нові подробиці справи про замах на Шефіра

Правоохоронці ретельно дослідили 430 гектарів місцевості біля місця, де було скоєно напад на Шефіра.

Замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, чию автівку обстріляли невідомі і тяжко поранили водія, скоїв, найімовірніше, професіонал. Наразі правохоронці проводять розслідування цього інциденту.

Таку думку висловив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю "РБК-Україна".

Єнін каже, що у цій справі правоохоронці працюють на "відмінно". І вже найближчим часом суспільство поінформують про просування в цій резонансній кримінальній справі.

"Безумовно, ми можемо однозначно стверджувати, що працював професіонал. Більше того, якщо порівняти цей замах на вбивство з тим злочином, який було вчинено в Черкасах, ми бачимо величезну різницю у швидкості встановлення об'єктивної істини в провадженні", — зазначив він.

За його словами, наразі правоохоронці ретельно вивчили 430 гектарів місцевості, де було скоєно замах на Шефіра. Деякі ділянки оглянули повторно та виявили додаткові речові докази.

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"Ми провели безпрецедентний комплекс оперативно-слідчих заходів і певна частина з них ще триває. Органи Національної поліції та підрозділи Національної гвардії ретельно вивчили 430 гектарів місцевості – район, в якому було вчинено цей злочин – на предмет виявлення можливих речових доказів. Окремі ділянки згідно з імовірним маршрутом відступу злочинця ми пройшли навіть двічі. І навіть під час другого огляду ми знайшли додаткові речові докази... На сьогодні призначено близько 30 експертиз. Ми продовжуємо аналізувати величезний обсяг даних, здобутих з відповідних камер", — додав він.

Нагадаємо, в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі .

В автомобіль влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу.

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