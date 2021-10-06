Працює разом з Мецгером від 2015 року: що відомо про керівника пресслужби "Укрексімбанку"

Працює разом з Мецгером від 2015 року: що відомо про керівника пресслужби "Укрексімбанку"

Офіційна біографія Пікалова на сайті банку відсутня.

Скандал навколо "Укрексімбанку" після нападу на журналістів "Схем" під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером спричинив неабиякий резонанс та привернув увагу до працівників фінустанови, які дозволили собі таку поведінку. Так, в особистому кабінеті Мецгера під час цих подій окрім нього також перебував директор департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов. Саме його голова правління державної фінустанови просив припинити знімання, коли почув від журналіста незручне запитання.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про керівника пресслужби "Укрексімбанку".

Так, як йдеться на сторінці Пікалова у Facebook, йому 44 роки - народився він 26 липня 1977 року у місті Чортків Тернопільської області. Наразі проживає у Бучі під Києвом.

Навчався директор департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" у КНУ імені Тараса Шевченка - у 2014 році там він здобув освіту психолога, а у 2017 закінчив ще й інститут журналістики.

У 2015 році почав працювати в "Укргазбанку", де був директором Департаменту інформаційної політики, маркетингу та реклами. Варто зазначити, що від 2015 року свою трудову діяльність у цьому ж банку розпочав і Євген Мецгер. Перейшли з "Укргазбанку" до "Укрексімбанку" вони також фактично одночасно - у 2020 році. Мецгер очолив фінустанову, а Пікалов став головним з інформаційної політики банку.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер (ліворуч на фото) та керівник пресслужби Володимир Пікалов (праворуч) / Фінансовий клуб

Варто зазначити, що офіційної біографії Володимира Пікалова на сайті "Укрексімбанку" не має. Наразі також невідомо, чи буде він також, як і Мецгер, відсторонений з посади керівника пресслужби на час розслідування.

Нагадаємо, 4 жовтня у стінах "Укрексімбанку" було скоєно напад на журналістів "Схем". Інцидент стався під час запису офіційно домовленого інтерв'ю з головою правління фінустанови Євгеном Мецгером, якому не сподобалось одне з запитань і він розпорядився камери забрати, а відеоматеріал знищити. В особистому кабінеті Мецгера також перебували директор департаменту інформаційної політики фінустанови Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який і "застосував фізичну силу до оператора".

Пізніше знищений матеріал журналістам вдалося відновити. На скандал одразу відреагували в посольстві США та Британії. А в Офісі президента заявили про необхідність відсторонення голови "Укрексімбанку". Вже за годину сам Євген Мецгер заявив, що написав заяву про відсторонення. За фактом перешкоджання професійній діяльності порушено кримінальну справу.

Новини України: Євген Мецгер склав повноваження після інциденту з "Радіо Свобода"

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