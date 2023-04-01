Працював у поліції майже 20 років: через ДТП у Миколаєві загинув правоохоронець

У п'ятницю, 31 березня, через ДТП загинув майор поліції Володимир Волошин. Він працював інспектором-черговим у черговій частині батальйону поліції спеціального призначення "Тавр".

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

"Йому було лише 45 років. Майже 20 років Володимир присвятив захисту правопорядку та безпеці нашої держави, виконуючи службові завдання у численних відрядженнях у зоні бойових дій, а також і боронячи нашу землю від ворога впродовж останнього року", - йдеться в повідомленні.

У поліції висловили щирі співчуття рідним загиблого.

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