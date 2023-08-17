Працював у "поліції" окупованого Ізюма: засуджено чергового зрадника

Суд засудив до 12 років ув'язнення 39-річного чоловіка, мешканця Ізюма Харківської області, який працював у псевдополіції під час окупації міста. Зрадника визнали винним у колабораційній діяльності.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Крім того, у чоловіка конфісковано майно. Також його позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах на 10 років.

Прокурори довели, що торік у середині червня під час окупації росіянами Ізюма місцевий мешканець почав співпрацювати із загарбниками. Його призначили "поліцейським патрульно-постової служби" в "Ізюмському районному управлінні поліції", що створили окупанти РФ. Зрадник займався охороною адміністративної будівлі псевдоправоохоронного органу у будні від 9:00 до 17:00 та у вихідні - від 9:00 до 14:00. Крім того, він вносив у спеціальний журнал дані про відвідувачів.

Так званий "поліцейський" отримував від окупантів зарплату, а також гуманітарну і матеріальну допомогу, розмір якої був 10 тисяч російських рублів.

Вже Після деокупації міста поплічника окупантів викрили правоохоронці. У суді зрадник свою провину не визнав. Він стверджував, мовляв, обійняв посаду "правоохоронця" під тиском. З його слів, російські військові погрожували йому насильством і фізичною розправою.

Як повідомлялося, СБУ затримала одесита-зрадника, який "готував" новий ракетний удар по Києву. Коригувальник за гроші працював на ГРУ.

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