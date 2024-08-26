Працював за "ідею": у Харкові водій збирав для росіян дані про ЗСУ 

У Харкові викрито агента, який збирав для ФСБ РФ дані про розташування Сил оборони та систем Patriot.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У квітні 2024 року харківʼянин, який працює водієм однієї з мереж продуктових магазинів, через месенджер Telegram познайомився та спілкувався зі співробітником ФСБ РФ. Він погодився передавати росіянину необхідну інформацію для проведення підривної діяльності проти України.

"Для виконання ворожого завдання фігурант їздив Харковом на службовому авто нібито виконуючи свою роботу, проте насправді приховано фіксував місця дислокації українських захисників та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Також чоловік намагався знайти розташування зенітно-ракетних комплексів Patriot у місті.

Всю інформацію він передавав російському куратору в їх особистому чаті.

Встановлено, що фігурант працював за "ідею", гроші за роботу на ворога він не отримував.

Наразі за клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, правоохоронці розкрили російську агентурну мережу, яка діяла в Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Ця мережа займалася шпигунством за військовими силами та ключовими об'єктами інфраструктури.

Фельдшер-зрадник хотів посаду, а отримає довічне з конфіскацією!

Читайте також: