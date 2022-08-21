Працює на перемогу: як 102-річна Любов Ярош допомагає ЗСУ

На чолі родини з Житомирщини стоїть Любов Ярош. Їй 102 роки. Вона з доньками плете "кікімори" для військових. У вІйську перебувають її онуки. А правнуки, як уміють, теж заробляють гроші на армію.

Про це 21 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

"Пані Любі 102 роки. І хоч ходить уже з двома ціпка, але сидіти без діла не може. Разом з доньками та сусідкою вона плете "кікімори". Схема така: пані Люба розсотує мішковиння, доньки крючками нитки привязують до сітки. Робота кропітка і дуже відповідальна", - розповідає кореспондентка ТСН.

Пані Любов трудиться і згодує своє життя. За 102 роки вона пережила голод у 1933-му. Вижила у Другу світову війну. Тоді її село було окуповане німцями. Радянська влада відправила у заслання на Донбас. Тепер - знову війна.

За непросте життя, вона народила четверо дітей. Має семеро онуків і стільки ж правнуків. Тепер усі разом трудяться задля перемоги. Вона з доньками плете "кікімори". Онуки - у війську. Правнуки теж заробляють на армію, як уміють.

Щоби зробити одну "кікімору", разом трудяться з тиждень. Пані Люба, коли насотає багато ниток, то не йде відпочивати, а сідає поруч "кікімори" і починає співати.

Читайте також: